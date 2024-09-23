Кайл Маклахлан и Кайя Гербер появятся в комедии «Гиперкомпенсация»

Звезда сериала «Твин Пикс» Кайл Маклахлан и модель Кайя Гербер снимутся в комедии «Гиперкомпенсация» («Оvercompensating»). Об этом сообщил Deadline.
К актерскому составу проекта присоединятся Конни Бриттон, Джулия Шиплетт, Томми Ду, Александра Битон, Мэри Бет Бароне, Адам ДиМарко, Клэр Кют, Элиас Азими и Мэдди Филлипс. Автором шоу и исполнителем главной роли станет Бенито Скиннер.
Сериал расскажет о студенте по имени Бенни, в прошлом игроке в футбол и короле школьного бала. По сюжету, он сближается с девочкой-аутсайдером Кармен, мечтающей вписаться в сообщество учеников и обрести друзей любой ценой.
Вместе пара пускается во все тяжкие, вступает в ужасные отношения, пьет крепкие напитки и подделывает документы. На их примере авторы сериала изучают, как далеко могут зайти люди в попытках понять, кто они такие на самом деле.
Роль Бенни в шоу исполнит Скиннер, Кармен — Барам. Сестру Бенни по имени Грейс сыграет Бароне, ее бойфренда — ДиМарко. Бриттон предстанет в образе мамы центрального героя, Маклахлан — папы.
Шиплетт достанется роль Мими, бывшей подруги Грейс. Ду перевоплотится в Кевина, ответственного консультанта первокурсников Йейтского университета, а Гербер — в одну из руководительниц элитного университетского тайного сообщества Эстер.
Битон выступит в роли коллеги Эстер. Остальные актеры также сыграют студентов университета. Продюсерами проекта выступят, помимо Скиннера, Джона Хилл, Мэтт Дайнс и Али Гудвин. Музыкальным продюсером выступит Charli XCX. Сериал выпустят А24 и Amazon MGM Studios.