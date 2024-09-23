Кайл Маклахлан и Кайя Гербер появятся в комедии «Гиперкомпенсация»

Сериал расскажет о студенте по имени Бенни, в прошлом игроке в футбол и короле школьного бала. По сюжету, он сближается с девочкой-аутсайдером Кармен, мечтающей вписаться в сообщество учеников и обрести друзей любой ценой.

Вместе пара пускается во все тяжкие, вступает в ужасные отношения, пьет крепкие напитки и подделывает документы. На их примере авторы сериала изучают, как далеко могут зайти люди в попытках понять, кто они такие на самом деле.