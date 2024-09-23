Мишель Пфайффер сыграет с Эль Фаннинг и Николь Кидман в сериале «У Марго проблемы с деньгами»

Американская актриса Мишель Пфайффер, известной по фильмам «Опасные связи» и «Иствикские ведьмы», снимется в сериале «У Марго проблемы с деньгами» по одноименному роману Руфи Торп. Об этом сообщил Deadline.

Пфайффер сыграет официантку и мать главной героини истории — самостоятельной девушки по имени Марго Миллет, которая поступает в колледж, заводит интрижку с профессором и вскоре обнаруживает себя беременной.

По сюжету, Марго не на кого положиться, однако она не желает прерывать беременность. Студентка решает стать матерью и продолжает мечтать о лучшей жизни, которая кажется бесконечно далекой и недоступной для нее.

Однажды у дверей Марго появляется ее отец, в прошлом профессиональный рестлер. После долгого отсутствия он неожиданно просит помощи у дочери, и та соглашается поселить его у себя в обмен на помощь с ребенком.

После этого героиня заводит аккаунт на OnlyFans и с помощью отца развивает его, параллельно пытаясь понять, станет ли интернет-слава решением всех ее проблем или принесет лишь больше сложностей.

Роль Марго в картине исполнит Эль Фаннинг («Малефисента», «Неоновый демон»). Также в фильме примет участие Николь Кидман («Мулен-Руж!», «Большая маленькая ложь»), она сыграет медиатора, работающего с Марго и ее профессором.

Восьмисерийный сериал выпустит студия А24 для стримингового сервиса Apple TV+. Шоураннером и сценаристом проекта будет Дэвид Келли, супруг Пфайффер. Фаннинг и Кидман выступят исполнительными продюсерами шоу.