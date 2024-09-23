HBO Max выпустит игровое шоу по мотивам ситкома «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max выпустит игровое шоу по мотивам культового ситкома «Друзья». Оно будет называться «The Friends Experience: The One in New York», сообщил NME.

Проект выйдет по случаю 30-летия оригинального сериала. Его начнут снимать в октябре 2024 года. Точная дата релиза телеигры пока неизвестна. В ней будет четыре части.

Шоу снимут на площадке в 1500 квадратных метров, воссоздающей декорации ситкома — квартиру Моники и Рэйчел, апартаменты Джоуи и Чендлера и кафе Central Perk, у которого в Бостоне теперь есть своя копия.

«Фанаты смогут пережить свои любимые моменты, а также пройти испытания с помощью викторин, головоломок и игр, которые заставят поволноваться даже самых закоренелых поклонников „Друзей“», — заявили создатели шоу.

«Друзья» вышли на телеканале NBC в 1994 году. Сериал продолжался вплоть до мая 2004 года и стал одним из самых успешных проектов в истории американского телевидения. В 2021 года на HBO Max вышел спецэпизод «Друзей» в формате ток-шоу. По случаю 30-летия ситкома в Лондоне открыли выставку, посвященную ему.