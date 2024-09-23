Гай Ричи нашел актера на роль брата молодого Холмса

Макс Айронс сыграет Майкрофта Холмса в сериале о молодом детективе Шерлоке. Съемки проекта для стриминга Prime Video, который поставит режиссер Гай Ричи, уже идут, сообщает Deadline.
Слухи об участии Айронса в появились в августе, когда его заметили на съемочной площадке, пишет издание. Актер вошел в постоянный каст сериала и будет появляться регулярно.
«Молодой Шерлок» расскажет о происхождении прославленного детектива, придуманного писателем Артуром Конаном Дойлем. По сюжету сериала Холмсу, которого сыграет Хиро Файнс Тиффин, будет 19 лет, и ему предстоит раскрыть тайну убийства в Оксфордском университете, несмотря на свою неопытность и недисциплинированность.
Остальные роли исполнят Колин Фёрт (сэр Буцефал Ходж), Донал Финн (Джеймс Мориарти), Джозеф Файнс (Сайлас Холмс), Наташа МакЭлхон (Корделия Холмс) и Зин Ценг (принцесса Гулун Шоуан).
В сериале будет восемь эпизодов. Ричи выступит исполнительным продюсером проекта и срежиссирует все серии. Ранее режиссер уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах — в них знаменитого сыщика сыграл Роберт Дауни-мл.