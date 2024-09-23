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Фредди Принц-мл. снимется в новом фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Сегодня в 22:26
Фото: Desiree Navarro/Getty Images

Американский актер Фредди Принц-мл., звезда хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», снимется в новой части одноименной серии. Об этом сообщил Deadline.

Актер вернется к роли Рэя Бронсона. Помимо него, в новой картине может появиться и другая героиня оригинального проекта и его сиквела — Джули Джеймс. Ее в культовых фильмах сыграла Дженнифер Лав Хьюитт.

Хьюитт пока ведет переговоры о своем возможном участии в съемках. Уже известно, что в ленте точно появятся Чейз Суи Уондерс, Мэделин Клайн, Сара Пиджон, Тирик Уизерс и Джона Хауэр-Кинг.

Сюжет будущего фильм держится в секрете. Режиссером проекта выступит Дженнифер Кейтин Робинсон. Она написала сценарий картины вместе с Сэмом Лански на основе черновика, созданного Лиа МакКендрик.

Продюсером проекта стал Нил Мориц, работавший над оригинальным хоррором. Созданием нового «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» занимается компания Sony Pictures. Она выпустит ленту 18 июля 2025 года.

Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вышел в 1997 году. Его снял Джим Гиллеспи. В фильме снялись Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Последние двое появились спустя год в сиквеле Дэнни Кэннона.

Сильвен Уайт выпустил в 2006 году также третью часть франшизы под названием «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом», однако она не добилась такого успеха, как предыдущие две картины. В 2021 году по мотивам серии создали сериал. Его закрыли после первого сезона.

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