Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой экранизации «Грозового перевала»

Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют главные роли в новой адаптации романа «Грозовой перевал». Режиссером фильма выступит автор «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна» Эмералд Феннелл, сообщает Variety.

Робби появится на экранах в роли Кэтрин Эрншо, а Элорди достался Хитклифф. Команда создателей ведет подготовку к съемкам, которые пройдут в Великобритании в 2025 году.

Феннелл также напишет сценарий и выступит продюсером адаптации. Постановщица во второй раз поработает с Элорди — их первый раз случился на «Солтберне».

«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. Роман рассказывает о семьях Эрншо и Линтон и их непростых отношениях с приемным сыном вторых Хитклиффом. Подробности сюжета экранизации Феннелл не раскрывается.