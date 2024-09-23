Кейт Бланшетт предстала в роли канцлера Германии в трейлере «Слухов»

На ютуб-канале опубликовали трейлер фильма «Слухи», снятого на границе комедии, апокалиптического хоррора и мыльной оперы. Он спродюсирован создателем «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астером и выйдет в кинопрокат 18 октября.
Проект расскажет о лидерах семи стран, которые встречаются на ежегодном саммите «Большой семерки», чтобы придумать совместную стратегию противостояния очередному глобальному кризису. Их встреча приобретает неожиданный оборот.
Согласно синопсису картины, «так называемые лидеры становятся образцами некомпетентности, сражаясь со все более сюрреалистическими препятствиями в туманном лесу после наступления ночи».
Лента представит «путешествие в абсурдное сердце власти и институционального краха в медленно сгорающем мире». Ее авторами стали режиссеры Гай Мэддин («Самая грустная музыка в мире»), Эван Джонсон («Запретная комната») и Гален Джонсон.
Эван Джонсон написал сценарий фильма, оператором выступил Стефан Сюпек («Пушки Акимбо»). Роли сыграли двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт («Жасмин», «Кэрол»), Роналдо Равелло, Чарльз Дэнс, Никки Амука-Берд, Рой Дюпюи, Дени Меноше, Такэхиро Хира, Ральф Белкин и Алисия Викандер.