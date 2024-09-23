Путин поручил поддержать российских разработчиков игр. Деньги отдадут ИРИ

Владимир Путин поручил правительству финансово поддержать российских разработчиков видеоигр «в целях развития креативных индустрий». Деньги выделят из федерального бюджета, следует с сайта Кремля.
Деньги, сумма которых не уточняется, должен получить Институт развития интернета (ИРИ), который, судя по всему, должен распределить деньги между разработчиками. Так, в июле организация выделила студии Cyberia Nova субсидию в размере 100 млн рублей на создание образовательных дополнений для игры «Смута».
В апреле стало известно, что ИРИ выделил 1,5 млрд рублей на 40 игровых проектов. В одну только action-RPG «Смута» организация вложила около 500 млн рублей, среди других игровых проектов — военная стратегия «Передний край».