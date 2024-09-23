Путин поручил поддержать российских разработчиков игр. Деньги отдадут ИРИ

Деньги, сумма которых не уточняется, должен получить Институт развития интернета (ИРИ), который, судя по всему, должен распределить деньги между разработчиками. Так, в июле организация выделила студии Cyberia Nova субсидию в размере 100 млн рублей на создание образовательных дополнений для игры «Смута».