Предвыборный штаб Трампа прикрепил снимок гор из Грузии к агитационному посту для штата Джорджии

Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал фотографию горного пейзажа из Грузии, чтобы агитировать избирателей штата Джорджия проголосовать за республиканца в ноябре, обратила внимание газета The Atlanta Journal-Constitution. Дело в том, что название страны и американского штата на английском языке пишутся одинаково — Georgia.

Рекламные посты с изображением гор и призывом зарегистрироваться и отдать голос за Трампа появились в соцсетях. В обращении к избирателям штата экс-президент США написал: «Внимание, Джорджия! Я смиренно прошу вас отложить дела и проверить ваш регистрационный статус <…> Мы можем остановить инфляцию, защитить наши границы, понизить налоги и сделать Америку снова великой».

Фотография, сделанная в грузинском регионе Сванетии в июне, продается в фотобанке Shutterstock с 2017 года.

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