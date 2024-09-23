Forbes опубликовал рейтинг городов с лучшими закатами

SMM-проект Heepsy проанализировал данные из соцсетей и природно-климатические условия в разных городах мира, чтобы составить рейтинг мест с лучшими закатами. Результаты исследования опубликовал Forbes.
Лидером рейтинга стал Париж. Создатели перечня оценили французскую столицу в 100 баллов из 100, отметив, что закаты с видом на Эйфелеву башню прекрасны, так же как и виды у базилики Святого Сердца и моста Александра III.
Вторую строчку рейтинга отдали Дубаю. Из гавани Дубай-Крик открывается прекрасный панорамный вид на закат. Наблюдать за ним можно с пляжа Джумейра или с небоскреба Бурдж-Халифа практически в любой день года.
Третье место в списке занял Лос-Анджелес с пирсом Санта-Моники и обсерваторией Гриффита. Четвертая позиция досталась Барселоне и ее парку Гуэля, а также пляжу Барселонета. Пятая отошла Сан-Франциско.
В топ попали Канны, Мадрид, Стамбул и Гонолулу. В последнем авторы рейтинга посоветовали наслаждаться заходом солнца на пляже Вайкики или смотровой площадке Танталус.