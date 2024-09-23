Опрос: женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе

После повышения на работе руководительницы подают на развод в 1,5 раза чаще, чем их коллеги-мужчины в той же должности. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1000 директоров и руководителей из всех округов РФ.

26% женщин и 17% мужчин развелись после продвижения по карьерной лестнице. Инициатором развода назвали себя 50% женщин, в то время как 39% мужчин говорили об общем решении.

24% мужчин-управленцев признались, что на развод подали их жены, против 6% руководительниц. 31% респонденток сослались на общее решение. 9% мужчин и 13% женщин ушли от ответа.

По данным аналитиков, расторгать официальный брак приходилось четырем из десяти руководителей.