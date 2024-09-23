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Мультипликатор Юрий Норштейн назвал воровством и плагиатом выпуск монет с «Ежиком в тумане»

Сегодня в 19:33
Фото: «Союзмультфильм»

Российский мультипликатор Юрий Норштейн, работавший над анимационной картиной «Ежик в тумане», раскритиковал выпуск памятных монет к 50-летию фильма в интервью изданию «Подъем».

Норштейн назвал создание коллекционных монет воровством и плагиатом. Он рассказал, что представители Центробанка не связывались насчет этого проекта ни с ним, ни с его супругой Франческой Ярбусовой — она нарисовала «Ежика в тумане».

«Она по сию пору живет и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у нее не спрашивали. Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой‑то хрен с горы рисует, вернее, срисовывает у Франчески, то есть, занимается плагиатом», — сказал Норштейн.

В происходящем он обвинил гендиректора студии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву. «Это она всем руководила. Пусть она не делает вид, что не имеет к этому отношения», — отметил режиссер.

Норштейн подчеркнул, что Слащева «забрала права на всех персонажей от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию». Мультипликатор считает это «обычным воровством».

«Они почему‑то посчитали, что это их. Они воры, воры в законе, потому что два года назад своим голосованием Госдума и Совет Федерации отобрали у всех художников киностудии „Союзмультфильм“ за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы», — пояснил Норштейн.

Он добавил, что релиз памятных монет «сделан пошлыми людьми». «Начиная с того, кто это нарисовал, кончая теми, кто это дело внедрял. Пошлость — она и есть пошлость», — резюмировал художник.

«Ежик в тумане» Юрия Норштейна был выпущен в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Сюжет рассказывает о Ежике, который заблудился в тумане по дороге в гости к Медвежонку.

Фильм получил призы на международных кинофестивалях в Тегеране, Хихоне, Чикаго, Мельбурне и других. В 2003 году на международном анимационном фестивале «Лапута» «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен.

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