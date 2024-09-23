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На острове Аляски ищут крыс, которых может и не быть вообще. Они могут разрушить местную экосистему

Сегодня в 17:55
Фото: Jose A./Flickr

Сотрудники службы охраны дикой природы на острове Сент-Пол объявили охоту на на крыс, которые могли проникнуть и нанести вред местной экосистеме. Никаких признаков грызунов, прибывших с материка, пока не обнаружено, сообщает The Guardian.

Сотрудники местных служб прочесывают заросли и устанавливают ловушки и камеры, сохраняя высокий уровень бдительности. Они ищут крыс, которые могли высадиться на остров штата Аляски с грузовых судов. Грызуны грозят отдаленным островам уничтожением популяций птиц и местной экосистемы.

По территории Сент-Пола разбросали блоки воска, который крысы кусают и оставляют следы. Некоторые блоки сделаны из материала, который светится под лучами ультрафиолета: инспекторы осматривают местность со специальными фонарями и ищут экскременты, которые заметны благодаря свечению. Специалисты добиваются от Министерства сельского хозяйства США разрешения на использование собак, которые могли бы вынюхивать грызунов. В остальное время пребывание собак на островах Аляски запрещено ради защиты морских котиков.

Сент-Пол входит в архипелаг островов Прибылова, которые называют «северными Галапагосами» из‑за разнообразия жизни на них. «Мы видели это на других островах и местах на Аляске и по всему миру: крысы полностью уничтожают колонии морских птиц, поэтому к этой угрозе местное сообществе никогда не относится с безразличием», — пояснила директор офиса по сохранению экосистемы алеутской общины острова Лорен Дивайн.

Грызунов вывозят с сотен островов по всему миру, включая Аляску. Однако эта работа занимает годы и стоит миллионы долларов, поэтому профилактика считается лучшей защитой. Нынешние опасения Дивайн сравнила с поиском иголки в стоге сена и отметила, что никто «не знает, существует ли иголка вообще». Последняя крыса была замечена на Сент-Поле в 2019 года: она спрыгнула с баржи и была найдена мертвой.

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