Омские студенты создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер и заработали миллионы

Студенты из Омска создали в начале 2010-х Bot Farm Corporation (BF Corp), которая стала мировым лидером по разработке программного обеспечения для игры в онлайн-покер. Их историю рассказало издание Bloomberg, не раскрывая имен главных действующих лиц.
От студенческой задумки до первых больших денег
На пике бума онлайн-покера один из омских студентов смог убедить своих знакомых, что на этом можно зарабатывать большие деньги. Во время обучения они специализировались на теории вероятностей, теории игр, физике, математике и экономике, что помогло им реализовать задумку.
Студенты привлекли известного игрока в покер Петра Власенко, который выиграл PartyPoker St. Petersburg Open 2006 года. Он разработал математический подход для оценки шансов при каждой руке (комбинации карт, которые есть у игрока).
Соединив свои знания и метод Власенко, студенты разработали программное обеспечение, которое могло самостоятельно играть в покер онлайн. Программа, в частности, учитывала анализ истории игр конкретного противника, чтобы оценить вероятность его действий, включая блеф. Кроме того, она обучалась, сыграв сама с собой миллионы партий.
По словам журналиста Bloomberg, уже в начале 2010-х омская группа успешно внедряла созданное ею ПО на крупных сайтах для онлайн-покера и с его помощью получала крупные выигрыши.
Как омичи обошли крупнейший исследовательский центр
В 2012 году сибиряков заметил преподаватель московской бизнес-школы из Мичигана Дэвид Фэрлэмб, который раньше руководил казино.
При поддержке Фэрлэмба группа приняла участие в турнире среди программ по игре в покер Neo Poker Lab в 2012 и 2013 годах. Омичи соревновались с двумя ведущими исследовательскими центрами — из университета Карнеги Меллон в американском Питтсбурге и Альбертского университета в канадском Эдмонтоне. В 2013 году разработка сибиряков Neo заняла призовые места в нескольких категориях и выиграла соревнование по лимитному техасскому холдему, отодвинув на второе место бота из Альбертского университета.
Как борьба с ботами изменила бизнес
В 2015 году, когда американская индустрия онлайн-покера начала бороться с ботами, омская группа внесла коррективы в разработку. Она научила программу имитировать поведение реальных игроков, в том числе покачиванием курсора во время игры и текстовыми разговорами в чатах. Еще омичи привлекли новые группы в других городах, в том числе чтобы показывать лицо живых людей по видеосвязи, когда того требовала администрация сайта.
С 2018 года BF Corp начала продавать свое ПО в виде приложения для компьютера и смартфона, предоставив возможность клиентам самим решать, как использовать его. А вместо поиска способов обойти запреты на ботов компания переключилась на усовершенствование основного ИИ. Тогда, по словам Bloomberg, «начался золотой период».
В 2020-м сибирские программисты основали компанию Deeplay с офисами в Новосибирске и Петербурге. Она позиционировала себя как поставщик ИИ-решений для различных корпоративных нужд, но многими из ее клиентов были частные покерные клубы.
Боты компании помогали клубам привлекать новых членов, гарантируя, что у них всегда будут активные столы. Уровень мастерства виртуальных игроков можно было снизить, чтобы живые участники оставались заинтересованы и тратили больше денег. Кроме того, Deeplay предлагала анализ игры и защиту от сторонних ботов.
Чем омская группа занимается сейчас
Участники омской группы встретились с журналистом Bloomberg в Ереване и сказали, что давно не интересуются, как именно их боты используются (при этом они продолжают их продавать). По словам разработчиков, компания адаптировала ПО к другим задачам, связанным с бейсболом, крикетом и финансовыми рынками.
Издание заключает, что сейчас средний игрок онлайн-покера никогда не может быть уверен, против кого играет — бота или реального человека. В качестве примера приводится недавний турнир Winning Poker Network с призовым фондом в 12,5 млн долларов, где занявшего второе место игрока дисквалифицировали по подозрению в использовании ИИ.