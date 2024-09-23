Омские студенты создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер и заработали миллионы

Студенты из Омска создали в начале 2010-х Bot Farm Corporation (BF Corp), которая стала мировым лидером по разработке программного обеспечения для игры в онлайн-покер. Их историю рассказало издание Bloomberg, не раскрывая имен главных действующих лиц.

От студенческой задумки до первых больших денег

На пике бума онлайн-покера один из омских студентов смог убедить своих знакомых, что на этом можно зарабатывать большие деньги. Во время обучения они специализировались на теории вероятностей, теории игр, физике, математике и экономике, что помогло им реализовать задумку.

Студенты привлекли известного игрока в покер Петра Власенко, который выиграл PartyPoker St. Petersburg Open 2006 года. Он разработал математический подход для оценки шансов при каждой руке (комбинации карт, которые есть у игрока).

Соединив свои знания и метод Власенко, студенты разработали программное обеспечение, которое могло самостоятельно играть в покер онлайн. Программа, в частности, учитывала анализ истории игр конкретного противника, чтобы оценить вероятность его действий, включая блеф. Кроме того, она обучалась, сыграв сама с собой миллионы партий.

По словам журналиста Bloomberg, уже в начале 2010-х омская группа успешно внедряла созданное ею ПО на крупных сайтах для онлайн-покера и с его помощью получала крупные выигрыши.

Как омичи обошли крупнейший исследовательский центр

В 2012 году сибиряков заметил преподаватель московской бизнес-школы из Мичигана Дэвид Фэрлэмб, который раньше руководил казино.

«Они показались ему интровертными ботаниками, говорящими на языке программирования. Их имена не запомнились ему, но ему показалось, что они разработали революционную покерную технологию и искали способы ее использования», — отмечает издание. Bloomberg

При поддержке Фэрлэмба группа приняла участие в турнире среди программ по игре в покер Neo Poker Lab в 2012 и 2013 годах. Омичи соревновались с двумя ведущими исследовательскими центрами — из университета Карнеги Меллон в американском Питтсбурге и Альбертского университета в канадском Эдмонтоне. В 2013 году разработка сибиряков Neo заняла призовые места в нескольких категориях и выиграла соревнование по лимитному техасскому холдему, отодвинув на второе место бота из Альбертского университета.

Как борьба с ботами изменила бизнес

В 2015 году, когда американская индустрия онлайн-покера начала бороться с ботами, омская группа внесла коррективы в разработку. Она научила программу имитировать поведение реальных игроков, в том числе покачиванием курсора во время игры и текстовыми разговорами в чатах. Еще омичи привлекли новые группы в других городах, в том числе чтобы показывать лицо живых людей по видеосвязи, когда того требовала администрация сайта.

С 2018 года BF Corp начала продавать свое ПО в виде приложения для компьютера и смартфона, предоставив возможность клиентам самим решать, как использовать его. А вместо поиска способов обойти запреты на ботов компания переключилась на усовершенствование основного ИИ. Тогда, по словам Bloomberg, «начался золотой период».

«На пике популярности BF Corp зарабатывала более 10 млн долларов в год на продаже доступа к своей системе. Часть этой прибыли тратилась на эксперименты с новыми, неожиданными способами эксплуатации ИИ как внутри, так и за пределами покерной экономики». Bloomberg

В 2020-м сибирские программисты основали компанию Deeplay с офисами в Новосибирске и Петербурге. Она позиционировала себя как поставщик ИИ-решений для различных корпоративных нужд, но многими из ее клиентов были частные покерные клубы.

Боты компании помогали клубам привлекать новых членов, гарантируя, что у них всегда будут активные столы. Уровень мастерства виртуальных игроков можно было снизить, чтобы живые участники оставались заинтересованы и тратили больше денег. Кроме того, Deeplay предлагала анализ игры и защиту от сторонних ботов.

Чем омская группа занимается сейчас

Участники омской группы встретились с журналистом Bloomberg в Ереване и сказали, что давно не интересуются, как именно их боты используются (при этом они продолжают их продавать). По словам разработчиков, компания адаптировала ПО к другим задачам, связанным с бейсболом, крикетом и финансовыми рынками.