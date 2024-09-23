СМИ: экс-подруга Текаши 6ix9ine обвинила его в абьюзе и публикации интимных видео

Бывшая девушка американского рэпера Текаши 6ix9ine подала на него в суд, обвинив в физическом, сексуальном, эмоциональном и финансовом абьюзе, а также публикации в сети интимных видео и фото с ее участием. Об этом сообщил TMZ.

Регги-певица Джорджина Лулу Гильермо Диас, известная как Yailin La Mas Viral, заявила, что Текаши накачивал ее наркотиками и украл у нее сотни тысяч долларов, чтобы потратить их на собственный роскошный образ жизни.

По словам девушки, рэпер манипулировал ей и принуждал к ненужным пластическим операциям и другим косметическим процедурам. Во время их романа Текаши, как утверждает Джорджина, держал ее под контролем, лишал независимости и запугивал.

Джорджина рассталась с 6ix9ine в августе 2024 года, когда якобы узнала о его воровстве и мошенничестве. Рэпер в ответ, по заверениям Диас, опубликовал в соцсети X откровенные снимки и ролики с ней.

Публикации были позднее удалены, но они успели принести эмоциональный ущерб девушке. За это Джорджина требует компенсации. Певица рассчитывает получить более 1 млн долларов и надеется, что суд запретит Текаши размещать в сети какие‑либо материалы с ней.

Текаши заявил, что потерял дар речи, узнав об обвинениях Джорджины . Артист подчеркнул, что помогал экс-возлюбленной, когда у той не было денег, и уж точно не похищал у нее ничего.

«Все эти украшения мои… Машина, на которой она ездит, куплена мной… Туфли я приобрел в Доминиканской Республике… Я заботился о ее семье, дочери. Когда я встретил ее, у нее был двухмесячный младенец. Я менял памперсы и готовил еду для них», — сказал рэпер.

В 2023 году Джорджина Диас была арестована после ссоры с Текаши у него дома. В сети появилось видео, в котором девушка жестоко бьет музыканта. Тот же вызывает полицию, которая в конечном итоге увозит Диас с места происшествия.