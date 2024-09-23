В некоторых школах США за последний учебный год запретили более 10 тыс. книг

За последний учебный год в государственных школах США под запрет попали более 10 тыс. книг. Ограничения, количество которых резко выросло по сравнению с 2023 годом, ввели в возглавляемых республиканцами штатах, выяснила некоммерческая организация PEN America.

The Guardian пишет, что в 2023 году запрещенными были всего 3362 книги. За последний год впервые запретили романы «Корни: Сага об американской семье»В нем рассказывается история африканского подростка Кунта Кинте, проданного в рабство и перевезенного в Северную Америку. Алекса Хейли и «Иди, расскажи об этом на горе»Получившее признание полуавтографическое произведение, действие которого происходит в нью-йоркском районе Гарлеме и сосредоточено вокруг смышленого афроамериканского подростка. Джеймса Болдуина. Во Флориде и Айове зафиксировали около 8000 случаев запрета книг после введения законов против учебных материалов.

PEN America отметила, что новые законы «упростили изъятие книг из школ без надлежащей правовой процедуры, а в некоторых случаях и без какой‑либо официальной процедуры вообще». Так, прошлогодний закон Айовы запрещает изучение материалов о сексуальной ориентации и гендерной идентичности до седьмого класса, а также книги с описанием постельных сцен на полках классов и библиотек. Во Флориде любая книга изымается на время рассмотрения.

В обоих штатах были поданы иски против этих законов, но федеральный апелляционный суд оставил их в силе. Шесть крупных книжных издательств также подали в суд на Флориду из‑за «неконституционного» запрета на книги после изъятия сотни их произведений из школьных библиотек.

Аналогичные законы ввели в штатах Юта, Южная Каролина и Теннесси. По данным PEN America, под прицел регуляторов в основном попадают книги, рассказывающие о представителях ЛГБТ* и афроамериканцах, расизме и сексуализированном насилии.