Тайский чиновник 10 лет не ходил на работу, продолжая получать зарплату

В Таиланде чиновника обвинили в том, что он 10 лет не ходил работу, но получал заплату и премии. Об этом рассказало издание South China Morning Post.
По данным издания, сотрудник Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинции Анг Тхонг не посещал свою работу, потому что был сосредоточен на выступлениях в ночном клубе.
Чиновник постоянно выматывался от работы ночью, из‑за чего прогуливал работу днем. При этом его не увольняли и не наказывали, он продолжал получать зарплату и премии.
Время от времени его вызывали в офис, где делали ему выговоры за прогулы и подписывали документы по просьбе мэра. Как отмечает SCMP, такую тактику часто используют для того, чтобы избежать проверок.