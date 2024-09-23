Тайский чиновник 10 лет не ходил на работу, продолжая получать зарплату

В Таиланде чиновника обвинили в том, что он 10 лет не ходил работу, но получал заплату и премии. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

По данным издания, сотрудник Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинции Анг Тхонг не посещал свою работу, потому что был сосредоточен на выступлениях в ночном клубе.

Чиновник постоянно выматывался от работы ночью, из‑за чего прогуливал работу днем. При этом его не увольняли и не наказывали, он продолжал получать зарплату и премии.