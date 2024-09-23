«Кто‑то хочет, чтобы мы исчезли»: вышел первый трейлер «Громовержцев»

Marvel представил первый тизер-трейлер «Громовержцев». Премьера фильма состоится 2 мая 2025 года.
Фильм рассказывает о команде неудачников и злодеев из киновселенной Marvel, которую возглавляет Елена Белова из «Черной вдовы». В состав банды также вошли Баки Барнс, Красный Страж, Джон Уокер, Таскмастер, Призрак и Валентина Аллегра де Фонтейн.
«Все здесь занимались плохими делами. Теневые операции, ограбления правительственных лабораторий, заказные убийства… Кто‑то хочет, чтобы мы исчезли», — говорит Елена в трейлере, оказавшись лицом к лицу с остальными членами команды.
Главные роли исполнили Флоренс Пью, Себастьян Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Уайатт Расселл и Ханна Джон-Кеймен. Режиссером выступил Джейк Шрейер («Грызня»).