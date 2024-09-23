Данные пользователей, нарушающих правила Telegram, могут начать передавать органам власти

IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые нарушают правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на их запросы. Об этом рассказал Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что мессенджер обновил политику конфиденциальности и теперь через его поиск нельзя будет найти «проблемный контент».

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим нескольким тысячам негодяев поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — написал основатель мессенджера.

В начале сентября РБК обратил внимание, что Telegram удалил со своей страницы FAQ формулировку о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.