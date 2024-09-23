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Луций — сын Максимуса: вышел новый трейлер «Гладиатора-2»

Сегодня в 16:20
Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures опубликовал новый трейлер «Гладиатора-2». Его премьера состоится 22 ноября.

В ролике Луцилла сообщает Луцию важную новость перед битвой в Колизее. Оказывается, что на самом деле его отец — Максимус (в первом фильме его сыграл Рассел Кроу).

Действие сиквела развивается через 25 лет после событий оригинального фильма. В сиквеле уж повзрослевший Луций живет в северной африканской области Нумидия, куда его отправила мать в детстве.

Спустя годы после того, как Луций стал свидетелем смерти Максимуса от рук своего дяди, он вынужден вернуться в Колизей. С яростью в сердце и будущим империи на кону Луций должен обратиться к своему прошлому, чтобы найти силы и честь ради возвращения славы Рима его народу.

Главную роль исполнил Пол Мескаль («Солнце мое», «Нормальные люди»). С ним также снялись Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен. Режиссером сиквела, как и оригинального фильма, стал Ридли Скотт. Музыку к фильму написал Ханс Циммер. Одним из саундтреков стал «No Church in the Wild» Канье Уэста и Джея Зи.

Фильм «Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году. В нем Расселл Кроу сыграл полководца Максимуса, который оказывается на гладиаторской арене по воле коварного императора Коммода.

Его конечная цель — отомстить за убийство своей семьи и императора Марка Аврелия, бросив вызов Коммоду. Фильм имел огромный финансовый успех и получил несколько «Оскаров», включая «Оскар» за лучшую картину. «Гладиатора» нередко называют ключевым в возрождении интереса к жанру исторического эпоса в кинематографе.

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