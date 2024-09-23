Собак Дарьи Донцовой отравили, одна из них умерла

Неизвестные отравили собак Дарьи Донцовой. Об этом популярная писательница детективов сообщила в своем инстаграме*.

По ее ловам, 25 августа она получила «злобное сообщение» со словами: «Сдохнут твои сраные собаки». А на следующий день заболели «дворянин Фин и шестилетняя мопсиха Мулечка». «На участок кто‑то бросил отраву. Фина мы до сих пор лечим. Мулечка умерла 27 августа. Сейчас нужные люди занимаются поиском отравителя», — написала Донцова.

Она отметила, что ранее получала угрозы в отношении себя и своей семьи. После этого на территории дома писательница установила камеры видеонаблюдения.

«Потому что в личные сообщения мне уже давно приходят смс вот такого содержания: „Нам есть нечего, а ты собак сыром кормишь, чтоб они сдохли“, „Твои коты живут лучше моих детей, лучше помоги бедным“, „Ути-пути, целуй в задницу собак, дура!“ Я выбрала сейчас наиболее приличные тексты. Те, в которых желают смерти моим животным, мне лично, в которых оскорбляют моих детей, внуков, я цитировать не хочу», — написала она.

Донцова сказала, что больше не будет публиковать в соцсетях фотографии животных и членов семьи. «Я это делала из желания немного развеселить подписчиков. Но более таких видео в ленте не будет <…> Хейтеры могут продолжать желать смерти мне и всем тем, кто рядом со мной, но видео собак, кошек, детей, внуков они более не увидят», — пояснила писательница.

Дарья Донцова — большая любительница мопсов, она даже называет свой дом «мопсхаусом». В соцсетях она часто показывала своих питомцев, а еще делилась большой коллекцией игрушек, статуэток и сувениров с мопсами.