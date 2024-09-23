Расследование: японские крематории добывают и продают металлы из праха умерших

В городах Японии торгуют драгоценными металлами, добытыми из праха умерших. В остатках пепла содержатся золото и палладий из зубных пломб, а также титан из костных имплантатов, пишет газета Nikkei.

Ежегодно в Японии умирают около 1,5 млн человек, большинство из их тел кремируют — это делают чаще всего организации, 97% из которых принадлежат местным властям. Прах обычно забирают семьи покойников, что регулируется законом, но о владельце прав на оставшийся пепел и последующем обращении с веществом в законодательстве не прописано.

В ходе опроса Nikkei узнала, что из 88 крупных городов 42 продавали материалы из пепла — более 70% из них начали делать это в 2010 году и позже. Выручка от продажи металлов до 2023 года составила 6,49 млрд иен (около 45 млн долларов) — это в 3,4 раза больше показателей 2019-го, когда смертность и стоимость ценных металлов в стране были ниже.

В прошлом году город-рекордсмен Киото заработал 303 млн иен. В Управлении здравоохранения и социального обеспечения газете заявили, что деньги потратят на повышение удобства и модернизацию крематориев. В 45% городов муниципалитеты заявили, что уведомили об извлечении и продаже металлов местных жителей.

30% жителей, поучаствовавших в опросе, хотят от правительства свода правил продажи металлов из пепла. Доцент факультета современных социальных исследований Университета Нагоя Гакуин Такако Тамагава считает, что власти «должны раскрыть доходы и то, на что они используются, чтобы добиться понимания жителей».

Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня — 758,6 тыс. новорожденных в прошлом году против почти 1,6 млн умерших. По данным телекомпании NHK, в 2022 году дети в возрасте до 15 лет составляли менее 12% населения страны, а граждане в возрасте 65 лет и старше — почти 30%.