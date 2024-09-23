В России покажут фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Кинокомпания Russian World Vision покажет в России новый фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия».

В основу ленты легла пьеса Дэнниса Макинтайра. Ее действие развивается в Париже в 1916 году во время Первой мировой войны.

Сюжет рассказывает о трех сумасшедших днях из жизни итальянского художника Амедео Модильяни. Он скрывается от полиции, пытается завершить карьеру и уехать из города, но все идет не по плану.

Главного героя сыграл Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»). Еще в фильме появились Аль Пачино, Стивен Грэм, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд.