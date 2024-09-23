В Курской области подали более 770 заявлений о пропавших без вести

С начала августа в органы внутренних дел Курской области поступили свыше 770 заявлений от людей, утративших связь с родственниками и близкими. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально», — отметил он.

По словам главы области, 268 человек удалось найти во время того, как Российская армия вернула контроль над несколькими населенными пунктами Кореневского района. 118 из этих лиц были в розыске по запросам родственников.

«Иногда поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Это может замедлить восстановление контактов с родственниками», — добавил Смирнов.

Бои в Курской области рядом с украинской границей идут с 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Тогда он отмечал, что эвакуации подлежат около 180 тыс. человек.