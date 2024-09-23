Скайрим-бабушка заканчивает с летсплеями. Они больше не приносят ей удовольствия

88-летняя Ширли Карри, известная как Скайрим-бабушка, перестанет записывать летсплеи. Она выложила видео под названием «Больше никаких видео по играм».

Пожилая ютуберша призналась, что прохождение игр на камеру ей больше не приносит удовольствия. У нее есть и другие хобби — им-то она и планирует уделить больше внимания.

«В последнее время я прохожу мимо компьютера и думаю про себя: „Нужно записать видео“. А потом мотаю головой и говорю: „Нет, я не хочу“. Я занималась этим ради удовольствия, и теперь я уже не получаю его. Записи прохождений утомили и наскучили мне до смерти», — поделилась Карри.