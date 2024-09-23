Скайрим-бабушка заканчивает с летсплеями. Они больше не приносят ей удовольствия

Сегодня / 14:05
Умер барабанщик ABBA Роджер Палм
Сегодня / 16:03
Собак Дарьи Донцовой отравили, одна из них умерла
Сегодня / 15:06
В Курской области подали более 770 заявлений о пропавших без вести
Сегодня / 15:03
ЦБ выпустил памятную монету с «Ежиком в тумане»
Сегодня / 13:29
В доме семьи, где от отравления погибли четверо детей, нашли пестициды и антибиотик
Сегодня / 13:06
Картаполов: осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам
Сегодня / 12:25
В Иркутской области школьник напал на одноклассников с молотком
Сегодня / 12:08
Дуэйн Джонсон и Крис Эванс в новом трейлере боевика «Миссия: Красный»
Сегодня / 11:00
В России запустят экскурсии в шахты
Сегодня / 10:54
Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким
Сегодня / 10:08
Более половины пожилых россиян сообщили о депрессии или тревоге
Сегодня / 10:06
Вокалист Journey заявил, что уйдет из группы, если этого захотят фанаты, и устроил голосование
Сегодня / 09:02
Linkin Park написали заглавную песню для второго сезона «Аркейна»
Вчера / 19:57
Вокал Лиама Галлахера высмеяли в сети. Музыкант, запланировавший тур, резко ответил критикам
Вчера / 18:58
19-летний москвич утащил крест с могилы Александра Маслякова
Вчера / 18:25
«Конченая скамина!»: игроки Hamster Kombat оказались недовольны выигрышами
Вчера / 17:55
Российским писателям предложили «профессиональные стандарты»
Вчера / 16:24
Соцсеть Илона Маска X подчинилась решению Верховного суда Бразилии, чтобы прекратить блокировку
Вчера / 15:56
Жители английской деревни два года получают анонимные письма с гадостями
Вчера / 15:16
В Екатеринбурге «народная дружина» сорвала вечеринку в заброшке
Вчера / 14:59
Российских физиков отстранят от работы на Большом адронном коллайдере
Вчера / 14:48
РПЦ: положениями теории Дарвина пользовались нацисты, и она способствует абортам
Вчера / 13:51
Военный флот США извинился за уничтожение деревни коренных жителей Аляски в XIX веке
Вчера / 12:57
В Сибири трое детей умерли после ужина с полуфабрикатами. Родители находятся в тяжелом состоянии
Вчера / 12:28
Треть участников ЕГЭ считают, что родители должны содержать детей после 18 лет
Обновлено вчера в 12:10
«Шаляпин наших дней»: на дом, где родился Шаман, повесили памятную табличку
Вчера / 10:05
Кэтрин Хан заставила авторов «Это все Агата» вставить в сериал обнаженную сцену
Вчера / 09:35
В Ницце отменился концерт Бориса Гребенщикова* «из‑за состояния здоровья»
21 сентября / 21:08
Австриец подговорил своего сына грабить киоски. В суде он говорил, что подросток сам это придумал
21 сентября / 20:04
Белорусский акционист нарисовал пенис на колонне в Париже. Свою акцию он назвал «осеменением»
21 сентября / 19:00
Православные активисты сорвали сеанс Кашпировского — читали молитву, чтобы «остановить бесовщину»
21 сентября / 17:57
В Мытищах живодер привязал к машине двух собак и протащил их по асфальту
21 сентября / 17:13
ABC: Израиль 15 лет готовил взрыв пейджеров в Ливане
21 сентября / 16:46
В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей
Обновлено 21 сентября 2024 в 15:49
В Екатеринбурге выставка современного искусства в заброшенном здании закрылась после визита полиции

Скайрим-бабушка заканчивает с летсплеями. Они больше не приносят ей удовольствия

Сегодня в 14:56
Фото: кадр из видео с канала Shirley Curry/YouTube

88-летняя Ширли Карри, известная как Скайрим-бабушка, перестанет записывать летсплеи. Она выложила видео под названием «Больше никаких видео по играм».

Пожилая ютуберша призналась, что прохождение игр на камеру ей больше не приносит удовольствия. У нее есть и другие хобби — им-то она и планирует уделить больше внимания.

«В последнее время я прохожу мимо компьютера и думаю про себя: „Нужно записать видео“. А потом мотаю головой и говорю: „Нет, я не хочу“. Я занималась этим ради удовольствия, и теперь я уже не получаю его. Записи прохождений утомили и наскучили мне до смерти», — поделилась Карри.

На канал Карри подписаны почти 1,3 млн аккаунтов. Она прославилась в 2015 году, когда начала выкладывать видео с прохождением игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Женщина стала интернет-феноменом и доказательством, что геймерами могут быть не только молодыми.

Подробности по теме
Скайрим-бабушка расстроилась из‑за комментариев. И ее поймет любой автор в интернете
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами