ЦБ выпустил памятную монету с «Ежиком в тумане»

Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Ежик в тумане». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». В коллекцию вошли три монеты: серебряная, номиналом 3 рубля (ее тираж — 7000 штук), из стали с никелевым покрытием, номиналом 25 рублей (тираж — 850 тыс. штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, номиналом 25 рублей (тираж — 150 тыс. штук).

«Ежик в тумане» Юрия Норштейна был выпущен в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Сюжет рассказывает о Ежике, который заблудился в тумане по дороге в гости к Медвежонку.