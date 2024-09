Умер барабанщик ABBA Роджер Палм

Роджер Палм начал профессионально играть на барабанах с семнадцати лет. Его музыкальная карьера начала активно развиваться в 1970-х, когда он записал с ABBA несколько самых больших хитов группы: «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Take a Chance on Me», «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do», «Intermezzo No.1» и «Thank You for the Music».