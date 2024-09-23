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Умер барабанщик ABBA Роджер Палм

Сегодня в 14:05
Фото: официальный сайт ABBA

В возрасте 75 лет скончался бывший барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на его семью.

По словам родственников, музыкант умер от последствий болезни Альцгеймера. «Он был теплым и скромным парнем, который всегда защищал друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем помнить его с теплым сердцем», — говорится в заявлении семьи.

Роджер Палм начал профессионально играть на барабанах с семнадцати лет. Его музыкальная карьера начала активно развиваться в 1970-х, когда он записал с ABBA несколько самых больших хитов группы: «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Take a Chance on Me», «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do», «Intermezzo No.1» и «Thank You for the Music».

Палм также был участником поп-групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, участвовал в создании песни «Satellit» для шведского певца Теда Гардестада и выступал в качестве джазового барабанщика.

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