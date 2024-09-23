Умер барабанщик ABBA Роджер Палм

В возрасте 75 лет скончался бывший барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на его семью.

По словам родственников, музыкант умер от последствий болезни Альцгеймера. «Он был теплым и скромным парнем, который всегда защищал друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем помнить его с теплым сердцем», — говорится в заявлении семьи.