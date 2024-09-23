В доме семьи, где от отравления погибли четверо детей, нашли пестициды и антибиотик

В Красноярском крае в доме семьи, в которой четверо детей погибли из‑за отравления, обнаружили сыпучее вещество светлого цвета в пакете без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

К двум ранее рассматриваемым версиям произошедшего (отравлению продуктами из местного магазина и попаданию в приготовленную пищу опасного вещества) добавилась третья — отравление продуктами домашнего хозяйства.

В прокуратуре назначили судебную экспертизу по скоту, который принадлежит семье, и его корму. Все изъятые вещества направили на экспертизу. Проверят и продукты из местного магазина, а также состояние других людей, купивших и употребивших их.

«Даны поручения установить характер взаимоотношений в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства и их размеры. С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей», — отметили в прокуратуре.

Мать погибших детей сказала, что не добавляла в еду посторонних веществ. По ее словам, 19–20 сентября она купила в местном магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей съели. В обед двое детей сами сварили пельмени и тоже поели их. Вечером женщина с мужем поужинали курицей с картошкой, а дети — пельменями. При этом приправа добавлялась только к курице, отметила мать погибших детей на допросе.