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Картаполов: осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам

Сегодня в 13:06
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Грядущий осенний призыв пройдет по старым правилам. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. <…> В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, Республика Марий Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал депутат.

В России осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. Начиная с 2024 года призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

18 сентября в тестовом режиме запустили сайт единого реестра воинского учета «Реестрповесток.рф». Теперь повестка, размещенная в реестре, будет считаться врученной через семь дней после появления на сайте.

После этого призывнику автоматически закроют выезд из России. Таким образом, военкоматам не потребуется получать личную подпись гражданина о получении повестки, как это было раньше.

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