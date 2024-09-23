Картаполов: осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам

Грядущий осенний призыв пройдет по старым правилам. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. <…> В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, Республика Марий Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал депутат.

В России осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. Начиная с 2024 года призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

18 сентября в тестовом режиме запустили сайт единого реестра воинского учета «Реестрповесток.рф». Теперь повестка, размещенная в реестре, будет считаться врученной через семь дней после появления на сайте.