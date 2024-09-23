В Иркутской области школьник напал на одноклассников с молотком

В поселке Балаганск Иркутской области трое детей пострадали после нападения восьмиклассника, вооруженного молотком. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Нападение произошло перед уроком физкультуры в раздевалке, где в тот момент находились пять школьников. Одного из них его одноклассник ударил в затылок, пока тот завязывал шнурки. Еще двое получили удары молотком по рукам.
Как отмечает Mash, нападавший стоял спиной к двери, из‑за чего загораживал проход из раздевалки. Подростка остановил учитель физкультуры. Нападавшего по имени Артем охарактеризовали как замкнутого и необщительного ребенка, избегающего зрительного контакта.