Дуэйн Джонсон и Крис Эванс в новом трейлере боевика «Миссия: Красный»

Amazon опубликовал новый трейлер экшн-комедии «Миссия: Красный». Его премьера состоится 15 ноября.
«После похищения Санта-Клауса глава службы безопасности Северного полюса (Дуэйн Джонсон) должен объединиться с самым печально известным в мире охотником за головами (Крис Эванс) в захватывающей миссии по спасению Рождества», — гласит синопсис.
«Вы хотите сказать, что Санта-Клауса похитили?» — спрашивает в ролике охотник за головами.
Помимо Джонсона и Эванса, в ленте снялись Люси Лю, Кирнан Шипка, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Ник Кролл и Уэсли Киммел. В качестве режиссера выступил Джейк Кэздан. Грядущий фильм станет воссоединением режиссера и Джонсона со времен фильмов «Джуманджи».