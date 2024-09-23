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Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким

Сегодня в 10:54
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью, теперь она Татьяна Ким. «Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она в своем телеграм-канале.

В июне бизнесвумен подала иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Незадолго до этого компания Wildberries договорилась о слиянии с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Публично о бракоразводном процессе стало известно, когда супруг предпринимательницы пожаловался Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» маркетплейса, глава Чечни обещал помочь и «вернуть в семью Татьяну Владимировну».

Источники Forbes выдвигали несколько объяснений конфликта между Бакальчуками. Согласно одному из них, Татьяна опасалась сложностей с силовиками и надзорными органами после пожара на складе, а представители Russ «помогли решить проблему на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, причина конфликта — романтическая: предпринимательница влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ.

На фоне конфликта между супругами у офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. В результате нее погибли два человека, еще семеро получили ранения. В связи с этим были арестованы 30 человек. Сперва был задержан и Владислав Бакальчук, ему предъявили обвинения по уголовным статьям «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Однако после допроса Владислава отпустили, его адвокаты сообщили, что следователи не нашли состава преступления в действиях Бакальчука.

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