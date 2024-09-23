В России запустят экскурсии в шахты

«Если у компании есть вектор в эту сторону, тогда со всеми теми сложностями, как то инструктаж по технике безопасности, оборудованное помещение, для того чтобы его проводить, дополнительная экипировка, которая потребуется для таких гостей, затраты на гидов, их сопровождающих, плюс продумывание логистики, чтобы перемещение по маршруту было, во-первых, безопасным, а во-вторых, не мешало бы текущему рабочему процессу, экскурсия вполне укладывается в 5000–10 000 руб. на человека», — отметил он.