В России запустят экскурсии в шахты

В России могут появиться экскурсии в шахты. Об этом сообщает «Коммерсант».
Представители турбизнеса подчеркнули, что добывающие компании вряд ли получат от этого выгоду, но это может принести дополнительный пиар.
По мнению руководителя комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, чтобы владельцы горнодобывающих предприятий могли окупить затраты на организацию развлекательной программы, билеты придется продавать минимум по 10 000 рублей.
«Если у компании есть вектор в эту сторону, тогда со всеми теми сложностями, как то инструктаж по технике безопасности, оборудованное помещение, для того чтобы его проводить, дополнительная экипировка, которая потребуется для таких гостей, затраты на гидов, их сопровождающих, плюс продумывание логистики, чтобы перемещение по маршруту было, во-первых, безопасным, а во-вторых, не мешало бы текущему рабочему процессу, экскурсия вполне укладывается в 5000–10 000 руб. на человека», — отметил он.
По данным «Коммерсанта», в России уже открыты музеи, где проводят экскурсии на базе некоторых закрытых шахт. Среди них — каменная шахта в Нижегородской области и золотая — в Свердловской.
Всего за последние четыре года к программе промышленного туризма присоединились более тысячи компаний. Наибольший интерес у туристов вызывают предприятия по производству шоколада, мороженого и вина.
Сделать из шахт туристские объекты поручил Владимир Путин. Власти регионов должны рассмотреть такую возможность до апреля 2025-го.