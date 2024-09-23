Более половины пожилых россиян сообщили о депрессии или тревоге

Более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги и депрессии. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, которое опирается на отчеты Росстата. Его результатами поделился «Коммерсант».
49% респондентов старшего возраста сообщили о депрессии или тревоге в умеренной форме, 5% — в сильной. При этом фактическая распространенность сильной депрессии среди пожилых выше: ее признаки обнаружили у каждого четвертого респондента, кто согласился дополнительно заполнить опросник депрессивности (тест CES-D).
Разницу между самооценкой и фактической распространенностью депрессии исследователи объяснили тем, что симптомы психического расстройства часто воспринимаются как «естественные проявления старения», которые не требуют специальной помощи.
Чаще других от депрессии и тревожности страдают люди старше 80 лет, одинокие россияне и лица с меньшим уровнем образования и достатка. Женщины больше мужчин склонны отмечать у себя тревожные или депрессивные настроения (52 против 42% в группе умеренных состояний). Это связано с тем, что женщины в целом более внимательно относятся к здоровью, а мужчины, напротив, склонны стигматизировать ментальные проблемы, считают ученые.
Чтобы это решить, РАНХиГС предлагает организовать на государственном уровне мониторинг ментального здоровья пожилых людей и разработать для них информационную кампанию, направленную на популяризацию психологической помощи.
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина связала распространенность депрессии с военной операцией на Украине, предположив, что «после победы» уровень беспокойства снизится. По ее мнению, пожилые люди сильнее других переживают из‑за боевых действий.
Психотерапевтка Александра Титарева указала на связь тяжелых психологических заболеваний с социально-экономическим статусом. «Бедность и старость тесно связаны. Женщины, которые не смогли получить хорошее образование и занялись низкооплачиваемой работой, часто оказываются без полноценного пенсионного обеспечения. Кроме того, при низких доходах возрастают стрессовые факторы: ограниченность доступа к качественной помощи, неуверенность и неопределенность в завтрашнем дне», — пояснила она.