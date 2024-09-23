Более половины пожилых россиян сообщили о депрессии или тревоге

Более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги и депрессии. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, которое опирается на отчеты Росстата. Его результатами поделился «Коммерсант».

49% респондентов старшего возраста сообщили о депрессии или тревоге в умеренной форме, 5% — в сильной. При этом фактическая распространенность сильной депрессии среди пожилых выше: ее признаки обнаружили у каждого четвертого респондента, кто согласился дополнительно заполнить опросник депрессивности (тест CES-D).

Разницу между самооценкой и фактической распространенностью депрессии исследователи объяснили тем, что симптомы психического расстройства часто воспринимаются как «естественные проявления старения», которые не требуют специальной помощи.

Чаще других от депрессии и тревожности страдают люди старше 80 лет, одинокие россияне и лица с меньшим уровнем образования и достатка. Женщины больше мужчин склонны отмечать у себя тревожные или депрессивные настроения (52 против 42% в группе умеренных состояний). Это связано с тем, что женщины в целом более внимательно относятся к здоровью, а мужчины, напротив, склонны стигматизировать ментальные проблемы, считают ученые.

Чтобы это решить, РАНХиГС предлагает организовать на государственном уровне мониторинг ментального здоровья пожилых людей и разработать для них информационную кампанию, направленную на популяризацию психологической помощи.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина связала распространенность депрессии с военной операцией на Украине, предположив, что «после победы» уровень беспокойства снизится. По ее мнению, пожилые люди сильнее других переживают из‑за боевых действий.