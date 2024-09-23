Вокалист Journey заявил, что уйдет из группы, если этого захотят фанаты, и устроил голосование

Вокалист Journey Арнел Пинеда заявил, что готов навсегда уйти из группы, если этого захотят поклонники.
Причиной этому послужило выступление Journey на фестивале Rock in Rio, где Пинеда не смог попасть в нужные ноты в песне «Don’t Stop Believing», после чего на него обрушился хейт со стороны поклонников.
В ответ на это Пинеда опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заявил, что он благодарен за время, проведенное с группой. Затем он опубликовал видео с фестиваля и написал: «Никто, кроме меня, в этом мире не чувствует себя настолько опустошенным из‑за этого… Это действительно удивительно, как тысяча хороших вещей, которые ты сделал, будут забыты только из‑за этого».
После этого Пинеда предложил фанатам проголосовать за то, чтобы он остался или покинул группу: «Сейчас я предлагаю вам шанс (особенно тем, кто ненавидит меня и никогда не любил с самого начала) просто написать Go или Stay». Если комментариев с сообщением Go будет 1 миллион, он покинет группу навсегда. На момент написания заметки пост собрал более 4000 комментариев, большинство из которых с призывом остаться.