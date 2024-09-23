Вокалист Journey заявил, что уйдет из группы, если этого захотят фанаты, и устроил голосование

Вокалист Journey Арнел Пинеда заявил, что готов навсегда уйти из группы, если этого захотят поклонники.

Причиной этому послужило выступление Journey на фестивале Rock in Rio, где Пинеда не смог попасть в нужные ноты в песне «Don’t Stop Believing», после чего на него обрушился хейт со стороны поклонников.

В ответ на это Пинеда опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заявил, что он благодарен за время, проведенное с группой. Затем он опубликовал видео с фестиваля и написал: «Никто, кроме меня, в этом мире не чувствует себя настолько опустошенным из‑за этого… Это действительно удивительно, как тысяча хороших вещей, которые ты сделал, будут забыты только из‑за этого».