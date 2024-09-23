Linkin Park написали заглавную песню для второго сезона «Аркейна»

Linkin Park в обновленном составе написали заглавный саундтрек ко второму сезону сериала «Аркейн». Премьера финального сезона состоится в ноябре.
Новая песня группы называется «Heavy Is The Crown». Она войдет в грядущий альбом «From Zero» («С нуля»), а премьера состоится на мероприятии League of Legends World Championship 2024, которое пройдёт 25 сентября.
Основанный на многопользовательской игре Riot League of Legends, второй сезон завершит историю сестер-соперниц Джинкс и Ви, которые сражаются на противоположных сторонах.
Linkin Park объявили о возвращении в начале сентября и представили новую вокалистку, ранее выступавшую с группой Dead Sara. Сын Честера Беннингтона раскритиковал приглашение Эмили Армстронг. После наследнику Беннингтона поступили угрозы. Через некоторое время мать Честера призналась, что чувствует себя преданной участниками Linkin Park