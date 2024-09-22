Вокал Лиама Галлахера высмеяли в сети. Музыкант, запланировавший тур, резко ответил критикам

21 сентября Лиам Галлахер выступил на сцене перед боксерским поединком. После этого в соцсетях раскритиковали вокал музыканта и порадовались, что не успели купить билет на грядущий тур Oasis в 2025 году.
Лиам Галлахер исполнил песни «Rock 'n' Roll Star», «Supersonic» и «Cigarettes & Alcohol» на стадионе Уэмбли. Фанаты впервые с момента воссоединения Oasis узнали, чего им ждать от предстоящих концертов группы в Великобритании и Ирландии.
Комментатор телеканала ESPN Роб Палмер пошутил, что Галлахер не зря продал билеты на тур заранее. Некоторые назвали выступление музыканта одним из худших за всю историю Уэмбли.
Галлахер не оставил без ответа нападки на его вокал: «Всем тем дерьмоедам, которые вчера хныкали из‑за моего ангельского тона: вы не настоящие фанаты, вы просто самозванцы, и если у вас есть билеты, от которых вы хотите избавиться, я с радостью заберу их у вас. В любом случае мы не хотим таких, как вы, на наших концертах в следующем году».
На записи выступления видно, как Галлахер жестикулирует звукорежиссеру. Один из комментаторов упомянул это, на что солист Oasis ответил: «Да, на той сцене было 3 гитары, и я не услышал ни одной».
В конце августа братьями Ноэл и Лиам Галлахеры объявили о воссоединении Oasis. Спрос на реюнион-концерты оказался беспрецедентным: билеты раскупили за несколько часов, музыкантам пришлось добавлять новые даты в туре. Однако были и разочарования: фанаты жаловались на резкое подорожание билетов в сентябре.