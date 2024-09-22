Вокал Лиама Галлахера высмеяли в сети. Музыкант, запланировавший тур, резко ответил критикам

21 сентября Лиам Галлахер выступил на сцене перед боксерским поединком. После этого в соцсетях раскритиковали вокал музыканта и порадовались, что не успели купить билет на грядущий тур Oasis в 2025 году.

Галлахер не оставил без ответа нападки на его вокал: «Всем тем дерьмоедам, которые вчера хныкали из‑за моего ангельского тона: вы не настоящие фанаты, вы просто самозванцы, и если у вас есть билеты, от которых вы хотите избавиться, я с радостью заберу их у вас. В любом случае мы не хотим таких, как вы, на наших концертах в следующем году».