Вокал Лиама Галлахера высмеяли в сети. Музыкант, запланировавший тур, резко ответил критикам

Сегодня / 18:25
«Конченая скамина!»: игроки Hamster Kombat оказались недовольны выигрышами
Сегодня / 18:58
19-летний москвич утащил крест с могилы Александра Маслякова
Сегодня / 17:55
Российским писателям предложили «профессиональные стандарты»
Сегодня / 16:24
Соцсеть Илона Маска X подчинилась решению Верховного суда Бразилии, чтобы прекратить блокировку
Сегодня / 15:56
Жители английской деревни два года получают анонимные письма с гадостями
Сегодня / 15:16
В Екатеринбурге «народная дружина» сорвала вечеринку в заброшке
Сегодня / 14:59
Российских физиков отстранят от работы на Большом адронном коллайдере
Сегодня / 14:48
РПЦ: положениями теории Дарвина пользовались нацисты, и она способствует абортам
Сегодня / 13:51
Военный флот США извинился за уничтожение деревни коренных жителей Аляски в XIX веке
Сегодня / 12:57
В Сибири трое детей умерли после ужина с полуфабрикатами. Родители находятся в тяжелом состоянии
Сегодня / 12:28
Треть участников ЕГЭ считают, что родители должны содержать детей после 18 лет
Обновлено сегодня в 12:10
«Шаляпин наших дней»: на дом, где родился Шаман, повесили памятную табличку
Сегодня / 10:05
Кэтрин Хан заставила авторов «Это все Агата» вставить в сериал обнаженную сцену
Сегодня / 09:35
В Ницце отменился концерт Бориса Гребенщикова* «из‑за состояния здоровья»
Вчера / 21:08
Австриец подговорил своего сына грабить киоски. В суде он говорил, что подросток сам это придумал
Вчера / 20:04
Белорусский акционист нарисовал пенис на колонне в Париже. Свою акцию он назвал «осеменением»
Вчера / 19:00
Православные активисты сорвали сеанс Кашпировского — читали молитву, чтобы «остановить бесовщину»
Вчера / 17:57
В Мытищах живодер привязал к машине двух собак и протащил их по асфальту
Вчера / 17:13
ABC: Израиль 15 лет готовил взрыв пейджеров в Ливане
Вчера / 16:46
В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей
Обновлено вчера в 15:49
В Екатеринбурге выставка современного искусства в заброшенном здании закрылась после визита полиции
Вчера / 15:24
Из окрестностей Тихорецка эвакуировали 1200 человек после «детонации взрывоопасных предметов»
Вчера / 14:43
Анонс закрытия comedy Club оказался шуткой
Вчера / 14:42
YouTube начал показывать рекламу во время паузы в видео
Вчера / 14:31
В телеграм-канале МЧС Петербурга появилась GIF с поцелуем двух мужчин. Это объяснили взломом
Вчера / 13:45
В Красноярском крае ребенок умер после того, как скорая отказалась ехать на вызов
Вчера / 13:20
«Иногда я пишу списки людей, которых хочу убить»: Элла Пернелл мстит в трейлере «Душки»
Вчера / 12:36
Более 30 женщин обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуализированном насилии
Вчера / 11:49
СК не нашел состава преступления в действиях Владислава Бакальчука и отпустил его без обвинений
Вчера / 09:43
«Сука как Миа Бойка, только стройная»: OG Buda задел певицу строчкой и довел ее до слез
Вчера / 08:50
В Ингушетии несколько тысяч человек встретили самолет с телами охранников из офиса Wildberries
Вчера / 03:36
Аарон Экхарт из «Падения Олимпа» сыграет наемника в триллере «Скорпион»
Вчера / 02:53
Стриминговый сервис Max закрыл сериал «Милые обманщицы: Первородный грех»
Вчера / 02:12
Джонни Депп получит награду за достижения всей жизни на Римском кинофестивале
Вчера / 01:21
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» появилась в трейлере «Лучшего рождественского представления на свете»

Вокал Лиама Галлахера высмеяли в сети. Музыкант, запланировавший тур, резко ответил критикам

Сегодня в 19:57
Фото: Didier Messens/Getty Images

21 сентября Лиам Галлахер выступил на сцене перед боксерским поединком. После этого в соцсетях раскритиковали вокал музыканта и порадовались, что не успели купить билет на грядущий тур Oasis в 2025 году.

Лиам Галлахер исполнил песни «Rock 'n' Roll Star», «Supersonic» и «Cigarettes & Alcohol» на стадионе Уэмбли. Фанаты впервые с момента воссоединения Oasis узнали, чего им ждать от предстоящих концертов группы в Великобритании и Ирландии.

Комментатор телеканала ESPN Роб Палмер пошутил, что Галлахер не зря продал билеты на тур заранее. Некоторые назвали выступление музыканта одним из худших за всю историю Уэмбли.

Галлахер не оставил без ответа нападки на его вокал: «Всем тем дерьмоедам, которые вчера хныкали из‑за моего ангельского тона: вы не настоящие фанаты, вы просто самозванцы, и если у вас есть билеты, от которых вы хотите избавиться, я с радостью заберу их у вас. В любом случае мы не хотим таких, как вы, на наших концертах в следующем году».

На записи выступления видно, как Галлахер жестикулирует звукорежиссеру. Один из комментаторов упомянул это, на что солист Oasis ответил: «Да, на той сцене было 3 гитары, и я не услышал ни одной».

В конце августа братьями Ноэл и Лиам Галлахеры объявили о воссоединении Oasis. Спрос на реюнион-концерты оказался беспрецедентным: билеты раскупили за несколько часов, музыкантам пришлось добавлять новые даты в туре. Однако были и разочарования: фанаты жаловались на резкое подорожание билетов в сентябре.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами