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Российским писателям предложили «профессиональные стандарты»

Сегодня в 17:55
Фото: Florian Klauer/Unsplash

Минтруд РФ вынес на обсуждение проект «профессиональных стандартов» для писателей. Одним из разработчиков документа выступила Ассоциация союзов писателей и издателей, сообщает «Коммерсант».

Для работы писателем в РФ могут потребоваться высшее образование (любое или профильное, не уточняется), владение разными жанрами и умение находить интересные темы, говорится в проекте. Так, поэты и прозаики должны использовать богатство родного языка, знать основные направления российской и зарубежной литературы, а также уметь создавать увлекательные сюжеты.

Авторами проекта также выступили Литературный институт, Союзы писателей, писательские союзы Москвы и Петербурга, Российский книжный союз.

Лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин заявил, что авторы проекта не прояснили в полной мере, «почему, зачем это, для кого это делается». По его мнению, теперь «в это прокрустово ложе» будут «впихивать всем пишущих людей».

«Вопрос о том, что для того, чтобы быть писателем, надо иметь высшее образование, без слез и смеха воспринимать просто нельзя. Тогда огромное количество писателей прошлого и писателей настоящего окажутся вычеркнуты из литературы. Я могу напомнить для примера, что Виктор Пелевин был отчислен со второго курса Литинститута. Я заканчивал медицинский институт. Антон Павлович Чехов тоже был медиком, как и Михаил Афанасьевич Булгаков», — прокомментировал это писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

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