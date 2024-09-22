Российским писателям предложили «профессиональные стандарты»

Минтруд РФ вынес на обсуждение проект «профессиональных стандартов» для писателей. Одним из разработчиков документа выступила Ассоциация союзов писателей и издателей, сообщает «Коммерсант».

Для работы писателем в РФ могут потребоваться высшее образование (любое или профильное, не уточняется), владение разными жанрами и умение находить интересные темы, говорится в проекте. Так, поэты и прозаики должны использовать богатство родного языка, знать основные направления российской и зарубежной литературы, а также уметь создавать увлекательные сюжеты.

Авторами проекта также выступили Литературный институт, Союзы писателей, писательские союзы Москвы и Петербурга, Российский книжный союз.

Лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин заявил, что авторы проекта не прояснили в полной мере, «почему, зачем это, для кого это делается». По его мнению, теперь «в это прокрустово ложе» будут «впихивать всем пишущих людей».