19-летний москвич утащил крест с могилы Александра Маслякова

19-летний москвич по имени Кирилл унес крест и фотографии с могилы Александра Маслякова, а также разбросал цветы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Кирилла допрашивают полицейские. По данным Shot, молодой человек учится в колледже и страдает от психического расстройства. Есть версия, что на Новодевичье кладбище он пришел под воздействием наркотиков.

По информации Shot, перед тем как унести крест и фотографии, Кирилл сказал, что Масляков «не достоин там лежать», а на возражения очевидцев ответил, что «не может отойти» от могилы. Газета «МК» утверждает, что молодой человек выжидал момент, когда поблизости никого не будет, прежде чем разгромил могилу.