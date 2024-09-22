19-летний москвич утащил крест с могилы Александра Маслякова

19-летний москвич по имени Кирилл унес крест и фотографии с могилы Александра Маслякова, а также разбросал цветы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Кирилла допрашивают полицейские. По данным Shot, молодой человек учится в колледже и страдает от психического расстройства. Есть версия, что на Новодевичье кладбище он пришел под воздействием наркотиков.
По информации Shot, перед тем как унести крест и фотографии, Кирилл сказал, что Масляков «не достоин там лежать», а на возражения очевидцев ответил, что «не может отойти» от могилы. Газета «МК» утверждает, что молодой человек выжидал момент, когда поблизости никого не будет, прежде чем разгромил могилу.
Ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Его похороны прошли 11 сентября.