Жители английской деревни два года получают анонимные письма с гадостями

Неизвестные рассылают жителям английской деревни Шиптонторп в Восточном Йоркшире письма в течение двух лет. Из‑за этого они боятся за близких и не могут жить спокойно, сообщает Би-би-си.

Одна из жительниц получила первое анонимное письмо в декабре 2022 года и сообщила об этом в полицию. В то время она пыталась стать советником округа и «изумилась» содержанием: неизвестный автор обвинял ее в том, что «она, можно сказать, распутная женщина», и в конце написал, что ее следует «выпустить на пастбище вместе с остальными коровами».

«Там говорилось, что единственный способ для меня добиться чего‑либо в политике — это совершать с мужчинами немыслимые поступки. Это было отвратительно, я разорвала его, я не могла поверить, откуда оно взялось и почему я его получила», — призналась собеседница.

Полиция не смогла установить личность отправителя. После этого жертва получила еще три письма, в том числе ее партнер. Мужчину призывали остановить «бродяжничество» возлюбленной, из‑за чего он начал беспокоиться о ее безопасности.

Другой житель деревни получил письмо с пожеланиями заболеть раком, еще один — анонимное послание, но без каких‑либо угроз и гадостей.

Житель деревни по имени Джейсон не получал писем, но пожаловался на гнетущую атмосферу, царящую там. Он утверждает, что из‑за этих писем некоторые люди покинули Шиптонторп, где проживают около 500 человек.