Жители английской деревни два года получают анонимные письма с гадостями

Неизвестные рассылают жителям английской деревни Шиптонторп в Восточном Йоркшире письма в течение двух лет. Из‑за этого они боятся за близких и не могут жить спокойно, сообщает Би-би-си.
Одна из жительниц получила первое анонимное письмо в декабре 2022 года и сообщила об этом в полицию. В то время она пыталась стать советником округа и «изумилась» содержанием: неизвестный автор обвинял ее в том, что «она, можно сказать, распутная женщина», и в конце написал, что ее следует «выпустить на пастбище вместе с остальными коровами».
«Там говорилось, что единственный способ для меня добиться чего‑либо в политике — это совершать с мужчинами немыслимые поступки. Это было отвратительно, я разорвала его, я не могла поверить, откуда оно взялось и почему я его получила», — призналась собеседница.
Полиция не смогла установить личность отправителя. После этого жертва получила еще три письма, в том числе ее партнер. Мужчину призывали остановить «бродяжничество» возлюбленной, из‑за чего он начал беспокоиться о ее безопасности.
Другой житель деревни получил письмо с пожеланиями заболеть раком, еще один — анонимное послание, но без каких‑либо угроз и гадостей.
Житель деревни по имени Джейсон не получал писем, но пожаловался на гнетущую атмосферу, царящую там. Он утверждает, что из‑за этих писем некоторые люди покинули Шиптонторп, где проживают около 500 человек.
«Это прекрасная деревня с прекрасными людьми, но кто‑то принес в эту деревню яд. Люди приезжают сюда ради тихой, спокойной, общинной жизни, но этому серьезно мешают один или два дьявольских человека. По моему мнению, это преступление на почве ненависти», — сказал он.