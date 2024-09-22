Соцсеть Илона Маска X подчинилась решению Верховного суда Бразилии, чтобы прекратить блокировку

Соцсеть Илона Маска X (бывший Twitter) заблокировала аккаунты, распространявшие ложную информацию о бразильских властях. Об этом адвокаты компании сообщили Верховному суду Бразилии в письме в пятницу, пишет The New York Times.

Согласно документу, американские медиа не только заблокируют профили сторонников бывшего президента Болсонару, но также заплатят назначенные штрафы и назначат представителя в стране.

Верховный суд подтвердил получение письма в субботу, однако отметил, что компания предоставила не все документы, и дал ее представителям пять дней на исполнение.

Ранее в конце августа суд вынес решение о блокировке всей соцсети. Некоторое время X оставалась доступной через провайдера спутникового интернета Starlink, но и эта компания Илона Маска позже поддержала запрет, когда ей заморозили счета. Еще один штраф был наложен на X за попытку обхода блокировки.