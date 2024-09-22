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Соцсеть Илона Маска X подчинилась решению Верховного суда Бразилии, чтобы прекратить блокировку

Сегодня в 16:24
Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Соцсеть Илона Маска X (бывший Twitter) заблокировала аккаунты, распространявшие ложную информацию о бразильских властях. Об этом адвокаты компании сообщили Верховному суду Бразилии в письме в пятницу, пишет The New York Times.

Согласно документу, американские медиа не только заблокируют профили сторонников бывшего президента Болсонару, но также заплатят назначенные штрафы и назначат представителя в стране.

Верховный суд подтвердил получение письма в субботу, однако отметил, что компания предоставила не все документы, и дал ее представителям пять дней на исполнение.

Ранее в конце августа суд вынес решение о блокировке всей соцсети. Некоторое время X оставалась доступной через провайдера спутникового интернета Starlink, но и эта компания Илона Маска позже поддержала запрет, когда ей заморозили счета. Еще один штраф был наложен на X за попытку обхода блокировки.

Ни Илон Маск, ни представители X не комментировали отправленное письмо. Ранее миллиардер обвинял судью, принявшего решение, в цензуре. По его мнению, блокировка нарушала свободу общения бразильцев.

В Бразилии X до блокировки пользовались около 20 млн человек, это один из крупнейших рынков для соцсети. После бана в топы по установкам взлетели конкуренты платформы Threads и Bluesky.

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