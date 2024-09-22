Российских физиков отстранят от работы на Большом адронном коллайдере

30 ноября Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) лишит доступа к Большому адронному коллайдеру (БАК) сотни ученых, связанных с российскими научными институтами. Лаборатория официально прекращает сотрудничество с РФ, сообщает журнал Nature.

Выход ученых, связанных с российскими структурами, может негативно сказаться на научной деятельности. ЦЕРН начал сотрудничать с СССР в 1955 году и после распада продолжил с РФ в качестве наблюдательницы, но теперь этот статус приостановлен.

В 2022 году Совет ЦЕРН ввел ограничения на поездки ученых и перемещение материалов между организацией и российскими учреждениями. 27 июня 2024-го истекло соглашение с Беларусью, поэтому около 20 исследователей оттуда прекратили работу на БАК. 1 декабря истекает соглашение с РФ: российские представители потеряют доступ к сайту ЦЕРН и должны будут сдать любые имеющиеся у них французские или швейцарские виды на жительство.

«Останется дыра. Я думаю, это иллюзия — полагать, что можно легко закрыть ее другими учеными», — сказал один из физиков Ханнес Юнг.

Журнал отмечает, что российские ученые заранее знали о прекращении контракта. В течение двух лет им помогали искать должности в зарубежных научных учреждениях, благодаря которым они бы смогли остаться для работы на БАК. С 2022 года около 90 ученых перешли из российских учреждений в иностранные, менее 20 специалистов все еще ищут новое место работы.