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В Екатеринбурге «народная дружина» сорвала вечеринку в заброшке

Сегодня в 15:16
Фото: предыдущая выставка современного искусства «Заброшка Энтропия»/телеграм-канал Zabroshka_ekb

В Екатеринбурге «дружинники» со стрельбой сорвали вечеринку в заброшенном здании. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Инцидент произошел на выставке современного искусства Rебал в Вокзальном районе города. Около полуночи организаторы сообщили об остановке мероприятия.

Рейв должен был закрывать выставку современного искусства «Заброшка Энтропия», на которую силовики нагрянули накануне днем.

На видео «Света» на земле двое гостей лежат на полу. «Они сказали лежать всем, никуда не идти, лежать мордой в пол», — говорит девушка за кадром.

«Под конец всей программы нас предупредили, что скоро приедет полиция и лучше все закончить, но потом неожиданно ворвались ДНД [участники Добровольной народной дружины], они несколько раз выстрелили в воздух, также угрожали людям оружием, уложили всех лицом в пол, удалили беззащитного человека, материли всех, удерживали, никто не представился и не предъявил документы», — рассказала посетительница телеграм-каналу.

«В итоге к нам приехала Росгвардия, а не полиция и сказали, что они не могут принимать заявления от людей, поздоровались по-дружески с ДНД (как будто знакомы) и отпустили их и постепенно нас тоже начали отпускать», — добавила она.

«Свет» предполагает, что стреляли из охолощенного пистолета.

На другой записи можно увидеть людей в униформе и балаклавах. У одного из них на форме написано «Народная дружина», также на его руке есть непонятная черно-белая нашивка. В руке они держат телефоны с фонариками.

В разговоре с E1 другой посетитель назвал их «какими‑то ЧОПовцами: «Ворвались какие‑то ЧОПовцы, начали стрелять, положили людей на пол. У них были нашивки ДНД. Нас держали где‑то 30 минут, за это время они успели огреть одного парня дубинкой, докопаться до каждого — не сатанист и не наркоман ли он».

«Дали спокойно уехать, только когда приехала Росгвардия, — они и полицейские были вежливы со всеми. У меня просто невыносимо горит, что какие‑то ЧОПовцы применяли оружие, держали нас в заложниках на холоде, когда они не имеют никакого права на это, и им, скорее всего, ничего не будет», — посетовал собеседник издания.

По информации «Света», одного из посетителей сильно побили: у него сильно опухло лицо, на носу осталась небольшая рана. Росгвардейцы предложили ему написать заявление.

На видео один из «дружинников» без маски говорит, что не начинал драку: «Я его не трогал, он выбил телефон из моих рук. Я человека запечатлел. Он начинал кидаться на меня, представляешь?»

В пресс-службе Росгвардии 66.ru сказали, что сотрудники ведомства не участвовали в происходящем.

В полиции также ответили, что на место не выезжали. Впрочем, в комментарии E1 МВД сообщило, что сотрудники приехали на вызов о большом скоплении людей, закрывать выставку никто не просил, организаторы сами приняли это решение.

Представитель «Русской общины» тоже открестился от вечеринки и предположил, что стрелять мог охранник: «Чушь какая‑то. На общину постоянно идут какие‑то наплывы и вранье. Мы работаем только совместно с полицией».

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