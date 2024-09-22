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Военный флот США извинился за уничтожение деревни коренных жителей Аляски в XIX веке

Сегодня в 13:51
Фото: appaIoosa/Flickr

Военно-морской флот США принес извинения за обстрел и поджог деревни коренных жителей Аляски в 1869 году. Об этом сообщает The Guardian.

В деревне Кейк прошла специальная церемония с участием военных и музыкальных коллективов. С извинениями выступил адмирал Марк Б. Сукато. Мероприятие прошло в спортивном зале начальной и средней школы, где выставлены тканные изделия, исторических фотографий и произведений искусства на языке тлинкитов.

В заявлении военного флота США говорится о «неправомерных» действиях в деревнях Кейк и Ангун, которые «нанесли травму нескольким поколениям». Пресс-секретарша ВМС Джулианна Лейненвебер заявила, что «боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, заслуживают этих давно назревших извинений».

«Мы шли к этому 155 лет. Мы никогда об этом не говорили, а теперь говорим, это становится реальностью», — заявил глава деревни Джоэл Джексон. Он отметил, что лидеры общин могут и не принять извинения, которые не способны «стереть из памяти то, что было сделано».

Вторая церемония запланирована на 26 октября, в 142-ю годовщину уничтожения военно-морским флотом близлежащей деревни Ангун в 1882 году. В 1973 году жители деревни получили 90 тыс. долларов в качестве компенсации, но извинения им никто не принес.

Атаки на Кейк и Ангун состоялись через несколько лет после того, как Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам. В 1896 году часовой убил двух безоружных тлинкитских мужчин в порте Ситке. Следуя местным обычаям, лидер клана потребовал от американцев одеяла и товары в качестве компенсации, но получил отказ. Затем тлинкиты захватили четырех торговцев пушниной и убили двоих, чтобы уладить конфликт. В ответ на это армейский генерал отправил военный корабль в Кейк, чтобы «захватить нескольких вождей в качестве заложников, пока не будут выданы торговцы», и «сжечь их деревни».

В октябре 1882 года дома местных жителей взорвали, продовольственные склады сожгли, а каноэ — главнейшие инструменты лингитов — разбили на куски, пишет The Washingron Post. Согласно историческим свидетельствам, по меньшей мере шесть детей погибли, задохнувшись в дыму своих тлеющих домов, некоторые жители спустя время умерли от голода и холода.

13-летний Билли Джонс видел эту трагедию своими глазами. Перед своей смертью в 1960-х годах он поделился этой историей с другими членами общины.

Через 13 лет после уничтожения Кейка тлинкитский знахарь из Ангуна погиб в результате взрыва на борту китобойного судна. Хотя смерть была несчастным случаем, его земляки в соответствии с обычаями захватили две лодки и запросили компенсацию в размере 200 одеял. Корабли вскоре были возвращены, но американские моряки потребовали от тлинкитов 400 одеял под угрозой уничтожения Ангуна. Когда лидеры общины принесли военным только часть одеял, командование отдало приказ об уничтожении деревни.

Военные моряки были награждены за уничтожение Ангуна, как и за другие нападения на коренных жителей. «Если местные племена не чувствуют силу правительства и не наказываются за вопиющие бесчинства, они становятся более опасными», — написал сборщик налогов в Аляске Уильям Моррис в 1882 году.

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