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В Сибири трое детей умерли после ужина с полуфабрикатами. Родители находятся в тяжелом состоянии

Сегодня в 12:57
Фото: Andrey Butko

В Красноярском крае трое детей умерли после употребления полуфабрикатов, сообщает NGS24. Еще одного ребенка и родителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным СК, семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка ужинала покупными пельменями и курицей. 21 сентября взрослым и детям стало плохо, они обратились в больницу с тошнотой, рвотой и режущими болями в животе. шестилетняя и 11-летняя девочки, а также 13-летний мальчик умерли в больнице. 12-летний ребенок и двое взрослых — 34-летний отец и 32-летняя мать — остаются в больнице в тяжелом состоянии.

«Около 11 утра вызвали скорую. Хуже всего было шестилетней девочке. Когда ее привезли в больницу, медики лишь констатировали смерть. Через несколько часов скончался 13-летний мальчик», — пояснили в СК. По словам отца семейства, пакет из‑под пельменей он сжег сразу после еды.

Shot пишет, что мать находится на девятом месяце беременности. На данный момент врачи Красноярской межрайонной клинической больницы скорой помощи борются за жизнь женщины и ребенка, утверждает телеграм-канал.

Семейство переехало в дом, где произошла трагедия, недавно, рассказали Shot соседи. Мужчина работает на элеваторе, а мать — на местной ферме.

Shot сообщает, что хозяина магазина допросили, но решили не задерживать до завершения проверки. Он рассказал телеграм-каналу Kras Mash, что закупает пельмени в Абакане у одного и того же поставщика довольно давно, и до сих пор нареканий по их поводу не было, а курица была произведена известным агрохолдингом. Продавщица магазина утверждает, что сама регулярно покупает те же самые пельмени и ни разу не сталкивалась с проблемами после их употребления в пищу.

СК возбудил уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели людей. Вещество, которым отравилась семья, пока не установлено.

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