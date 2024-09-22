РПЦ: положениями теории Дарвина пользовались нацисты, и она способствует абортам

В РПЦ призвали отказаться от преподавания теории Дарвина, потому что она прививает народам образ неполноценности и способствует абортам. Ее недостатки объяснили председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов и иерей Валерий Духанин в эфире шоу «Вечер на Спасе».

Лукьянов напомнил, что в СССР генетика подвергалась гонениям из‑за противоречий с теорией эволюции и посетовал, что Минпросвещения не хочет преподавать основы мировых религий, но оставляет теорию Дарвина, которую «некоторые нобелевские лауреаты подвергают серьезному сомнению».

По его мнению, ученым нужно больше писать об альтернативных теориях происхождения человека, которые «заставляют людей задумываться о Создателе, ведь человек требует присутствия отца, человек не может быть сиротой».

«Сегодня теория Дарвина используется как инструмент для колонизации стран — англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов. Это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии. Поэтому нам с ними точно не по пути. Я очень надеюсь, что теория Дарвина покинет учебники как ненаучная», — отметил Лукьянов.

Иерей Валерий Духанин уверен, что теория Дарвина способствует разложению духовного облика детей и абортам, ведь ее последователи утверждают, что рождение ребенка это всего лишь повторение предыдущей эволюции.

«Они потому и говорят, что мы не убиваем человека в абортах, потому что он еще не эволюционировал до конца. И это уже страшная ошибка, потому что уже полноценный человек на самом деле — с бессмертной душой, с телом, и от Господа даны уже все дарования», — высказал претензию священник.

Он добавил, что теория эволюции подталкивает людей на то, чтобы смотреть друг на друга просто как на животных, ведь в этом случае между людьми тоже действует естественный отбор и «выживает сильнейший».

«В этом страшный обман и ложь на человека как на образ Божий», — обозначил иерей.

Духанин подчеркнул, что Дарвин в «Происхождении видов» писал о том, как «начало эволюции должно быть положено у престола Божия», но его последователи это «выкинули» и пошли «в материалистическом ключе, что все само собой происходит, путем каких‑то мутаций».

«Все мутации зловредные, они не приносят пользу человеческому организму. Когда у нас накапливаются генетические ошибки, они все дают сбой, понимаете? Сбой приводит к разрушению, влечет смерть», — считает иерей.

Представителю церкви кажется, что теория Дарвина противоречит закону энтропии, ведь постулирует развитие видов, когда палеонтология и археология говорят об их вымирании. В качестве «современных ученых, которые опровергали теорию Дарвина», он привел Юрия Алтухова, автора опровергнутой гипотезы генетического мономорфизма 1970-х годов.

При этом Духанин не против ознакомления школьников с теорией Дарвина с условием, что ее преподают как «одну из материалистических гипотез, которая не дает ответа на существенные вопросы, не знакомит с подлинной картиной мира».

«Мир не может возникнуть сам по себе из пустоты. Есть премудрый, всемогущий Творец, и есть промысел Божий. Что Господь призывает людей к небесному Царству. Вначале был Рай, и когда люди утратили его, началась деградация, взаимное уничтожение, и есть надежда на возвращение в Рай. Теория Дарвина не дает такой надежды. Теория эволюции — это полное обрубание человеческих надежд и вообще страшная ложь», — подытожил иерей.

Дискуссию о теории Дарвина на неделе запустил помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. По его мнению, она ошибочная и противоречит религиозному воспитанию.