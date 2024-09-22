Треть участников ЕГЭ считают, что родители должны содержать детей после 18 лет

Треть участников ЕГЭ по обществознанию ответили, что родители обязаны обеспечивать своих совершеннолетних детей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на методические рекомендации для учителей, подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений на основе типичных ошибок участников экзамена.

Вопрос по этой теме был вставлен в экзамен этого года. В ФИПИ предположили, что школьники опирались на свой опыт, а не учебные знания.

«Треть выполнявших соответствующее задание, вероятно, на основе личного социального опыта ошибочно считает, что родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей», — сказано в методичке.

«Возможно, кто‑то из экзаменуемых невнимательно прочитал задание и не понял, что речь идет о совершеннолетних детях, или не понимает юридический смысл понятия „совершеннолетний человек“», — предложили версии в институте.

Там же агентству рассказали, что экзамен по обществознанию стал самым популярным из доступных по выбору — в 2024 году его сдали более 276 тыс. человек.

Еще половина экзаменуемых сделали ошибки в задании о закрепленных в Конституции РФ ценностях. Они допускали ошибки при характеристике таких основ конституционного строя России, как федеративное государство, суверенное государство, социальное государство, государство, где гарантируется презумпция невиновности, а также продемонстрировали непонимание специфики политических прав гражданина, их отличия от прав (свобод) человека.

Еще много ошибок было в вопросе о возможности приостановки брака. Немалая часть выпускников посчитала, что в случае смерти одного из супругов брак может быть приостановлен в органах ЗАГС.