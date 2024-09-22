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«Шаляпин наших дней»: на дом, где родился Шаман, повесили памятную табличку

Сегодня в 11:00
Фото: Myslo/Telegram
Обновлено сегодня в 12:10

Мэрия Новомосковска не устанавливала памятную табличку в честь Шамана. Об этом мэр города рассказал телеграм-каналу «Подъем».

«Это непроверенная информация. Я пока не готов сказать, есть ли она вообще. Это не мы делали. Любая памятная доска размещается с основания решения собрания депутатов. У нас такого решения не было», — отметил он.

В Новомосковске появилась памятная табличка в честь певца Шамана. Внимание на нее обратило тульское издание Myslo.

Доску повесили на доме, где родился музыкант в 1991 году. Здание появлялось в клипе «Мама» в марте прошлого года.

«Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик», — говорится на табличке.

Кто именно повесил мемориальную доску, неизвестно. Издание «Абзац» замечает, что стиль текста и шрифт на ней, а также материал похожи на табличку в честь Павла Дурова, возникшую в Петербурге 10 дней назад. Там создателя «ВКонтакте» и Telegram называли «Кулибиным и Яблочковым современности, Джордано Бруно наших дней».

Табличка в Новомосковске нарушает городское положение об установке памятников и мемориальных досок. Согласно документу муниципального собрания, рассмотрение вопросов об установке таких памятных знаков производится по истечении трех лет со дня события или смерти лица, об увековечении памяти которого ходатайствуют инициаторы.

В Петербурге действует похожий закон: там досками увековечивают память о событии, произошедшем не менее 30 лет назад, либо о выдающейся личности, со дня смерти которой прошло не менее 30 лет. Исключение сделано лишь для почетных граждан Санкт-Петербурга, к которым Дуров не относится.

Ранее концерты Шамана отменили в Ставрополе, Нижнем Тагиле и Магнитогорске. В Ставрополе он должен был выступить на Дне города, но жители региона проголосовали против этого.

На Урале его шоу сорвалось по техническим причинам. Вероятно, отказ объясняется низким числом проданных билетов: в Тагиле за неделю до выхода на сцену было продано меньше половины зала.

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