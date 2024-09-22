«Шаляпин наших дней»: на дом, где родился Шаман, повесили памятную табличку

Обновлено сегодня в 12:10

Мэрия Новомосковска не устанавливала памятную табличку в честь Шамана. Об этом мэр города рассказал телеграм-каналу «Подъем».

«Это непроверенная информация. Я пока не готов сказать, есть ли она вообще. Это не мы делали. Любая памятная доска размещается с основания решения собрания депутатов. У нас такого решения не было», — отметил он.