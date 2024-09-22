Кэтрин Хан заставила авторов «Это все Агата» вставить в сериал обнаженную сцену

Кэтрин Хан настояла на включении обнаженной сцены в «Это все Агата». Об этом актриса главной роли сериала Marvel рассказала Variety.

В одной из сцен первой серии Агата Харкнесс выбегает из дома навстречу соседу совершенно голой, прикрытой лишь длинными волосами. В коротком диалоге живущий напротив нее мужчина напоминает ей о событиях между концом «ВандыВижна» и началом нового сериала, а также неловко, но настойчиво просит ее одеться.

«Я сама предложила эту сцену. Мне показалось хорошей идеей показать Агату максимально голой и беззащитной, ведь в этот момент она такой и является», — объяснила 51-летняя актриса.

«В этой сцене она лишена всех своих магических сил. Она по-настоящему потеряла все, и в сцене нужно было подчеркнуть ее состояние, перед тем как силы вновь вернутся к ней», — добавила Хан.

Как журналистам поведала шоураннерка Жаклин Шеффер, этой идеи не было в сценарии, изначально Хан должна была накинуть халат перед выходом на улицу, но актриса поставила себя на место героини и передумала.

«Кэтрин мне сказала, что ее персонаж не стала бы одеваться в этот момент, ведь ее совсем не волнует мнение простых людей о себе. Я ответила, что это великолепная идея. Кэтрин отлично постаралась на площадке, сделала столько всего, да и идея привнести обнаженную сцену в проект Marvel показалась нам оригинальной», — отметила продюсерка сериала.

«Это же так логично для ее героини, а еще я смеялась в голос. К тому же Кэтрин выглядит просто великолепно», — признала Шеффер.