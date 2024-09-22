В Ницце отменился концерт Бориса Гребенщикова* «из‑за состояния здоровья»

Организаторы концерта Бориса Гребенщикова в Ницце отменили его выступление. Об этом говорится на сайте промоутеров из Besteventseurope.com.
Шоу должно было состояться вечером 21 сентября в зале отеля Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, однако о срыве стало известно лишь за несколько часов до выхода на сцену.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — сказано в объявлении. Организаторы пообещали вернуть посетителям деньги за билеты в течение 14 дней.
Вероятно, причиной стали проблемы музыканта с сердцем. Об этом со ссылкой на комментарии поклонников и слова охранника площадки пишет «Осторожно, новости».
«Сразу несколько поклонников 70-летнего музыканта, которые планировали посетить выступление, утверждают, что речь идет о „сердечном приступе“, в результате которого музыкант попал в больницу», — передает телеграм-канал. Впрочем, их собеседник подчеркивает, что эту информацию нельзя считать официальным заявлением.
Представители музыканта пока не комментировали эту информацию.
Следующие концерты лидера «Аквариума» должны пройти с 12 по 17 октября в Швеции, Финляндии и Норвегии, билеты на них пока все еще доступны и не сняты с продажи.
* Борис Гребенщиков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.