В Ницце отменился концерт Бориса Гребенщикова* «из‑за состояния здоровья»

Организаторы концерта Бориса Гребенщикова в Ницце отменили его выступление. Об этом говорится на сайте промоутеров из Besteventseurope.com.

Шоу должно было состояться вечером 21 сентября в зале отеля Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, однако о срыве стало известно лишь за несколько часов до выхода на сцену.